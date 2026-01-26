Президент «Урала» назвал условие аренды Воронова у ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» высказался о возможной аренде нападающего Максима Воронова у ЦСКА.

© ФК "Урал"

– Я не говорил об аренде Максима Воронова. Если к нам будет какое-то предложение, то, может быть. Я ничего не говорил. Он не наш футболист, — сказал Иванов.

18-летний форвард является воспитанником «Урала». В январе он перешел из «Урала» в ЦСКА. По информации телеграм-канала МЯЧ RU, ЦСКА заплатил за Воронова около 5 млн евро.

Ряд СМИ сообщили, что нападающий может провести вторую часть сезона в аренде в «Урале», который выступает в Первой лиге.