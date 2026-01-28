«Зенит» подключился к борьбе за 20‑летнего нападающего «Фламенго»

«Зенит» подключился к борьбе за 20‑летнего форварда «Фламенго» Уоллеса Яна.

Переговоры между «Фламенго» и «Ред Булл Брагантино» о переходе игрока за 10 млн евро застопорились. Клубы согласовали общую сумму, но «Брагантино» предложил выплатить 5 млн сразу и оставшиеся 5 млн в 2027 году, что не устроило клуб. Сдвиг по сделке возможен только при увеличении первоначального аванса.

На фоне этих переговоров «Зенит» направил официальное обращение по игроку и заявил о готовности выплатить полную сумму трансфера единовременно.

Уоллес Ян выступает за основной состав «Фламенго» с января 2025 года; за это время он провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 6 млн евро.