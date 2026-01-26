Защитник «Лацио» может сменить команду

Центральный защитник «Лацио» Марио Хила может сменить команду. Как сообщает издание AS, в подписании 25-летнего футболиста заинтересован итальянский «Милан». По данным источника, «россонери» готовы заплатить за переход испанца € 20 млн.

Сообщается, что миланская команда готова осуществить переход Хила в летнее трансферное окно, когда у футболиста останется один год по контракту с его нынешним клубом.

Марио Хила перешёл в «Лацио» из молодёжной команды мадридского «Реала» летом 2022 года за € 6 млн. По данным СМИ, «сливочным» полагаются 50% от суммы следующего трансфера защитника. Таким образом, в случае завершения сделки между «Миланом» и «Лацио», «Реал» заработает € 10 млн.