В «Атланте Юнайтед» прокомментировали слухи о трансфере Миранчука

Футбольный клуб «Атланта Юнайтед» не получал предложений по трансферу российского полузащитника Алексей Миранчука, заявил директор по коммуникациям команды MLS Крис Винклер.

© Матч ТВ

Контракт 30‑летнего Миранчука с «Атлантой» действует до декабря 2027 года.

— Есть ли какие‑то предложения по Алексею Миранчуку? Какова позиция клуба: готовы отпустить его или хотят сохранить в «Атланте»?

— По Алексею в клубе предложений нет. Он находится в команде, все в порядке. Миранчук является ценным игроком нашего клуба, — приводит слова Винклера Sport24.

В прошлом сезоне Миранчук провел за «Атланту» 36 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.