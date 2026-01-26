В «Атланте Юнайтед» прокомментировали слухи о трансфере Миранчука

В «Атланте Юнайтед» заявили об отсутствии предложений по трансферу Алексея Миранчука
Футбольный клуб «Атланта Юнайтед» не получал предложений по трансферу российского полузащитника Алексей Миранчука, заявил директор по коммуникациям команды MLS Крис Винклер.
Контракт 30‑летнего Миранчука с «Атлантой» действует до декабря 2027 года.
— Есть ли какие‑то предложения по Алексею Миранчуку? Какова позиция клуба: готовы отпустить его или хотят сохранить в «Атланте»?
— По Алексею в клубе предложений нет. Он находится в команде, все в порядке. Миранчук является ценным игроком нашего клуба, — приводит слова Винклера Sport24.
В прошлом сезоне Миранчук провел за «Атланту» 36 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.