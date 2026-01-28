Булыкин рассказал, какие позиции нужно усилить «Спартаку»

«Тогда команда будет в порядке». Булыкин рассказал, на какие позиции «Спартаку» нужно приобрести футболистов
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «Матч ТВ» посоветовал московскому «Спартаку» приобрести нападающего и полузащитника в зимнее трансферное окно.
«Красно‑белые» с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В понедельник состав «Спартака» пополнил полузащитник Владислав Саусь, перешедший из калининградской «Балтики».
— Кого еще нужно подписать «Спартаку» зимой?
— Я бы поискал хорошего нападающего и универсального полузащитника. Тогда команда будет в порядке. Она и так по футболистам готова как минимум биться за медали. Но если добавить двух хороших футболистов, то сможет побороться и за чемпионство, — сказал Булыкин «Матч ТВ».
Команда Хуана Карседо в первом туре РПЛ после зимней паузы 1 февраля сыграет на выезде с «Сочи».
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
