Булыкин рассказал, какие позиции нужно усилить «Спартаку»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «Матч ТВ» посоветовал московскому «Спартаку» приобрести нападающего и полузащитника в зимнее трансферное окно.

«Красно‑белые» с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В понедельник состав «Спартака» пополнил полузащитник Владислав Саусь, перешедший из калининградской «Балтики».

— Кого еще нужно подписать «Спартаку» зимой?

— Я бы поискал хорошего нападающего и универсального полузащитника. Тогда команда будет в порядке. Она и так по футболистам готова как минимум биться за медали. Но если добавить двух хороших футболистов, то сможет побороться и за чемпионство, — сказал Булыкин «Матч ТВ».

Команда Хуана Карседо в первом туре РПЛ после зимней паузы 1 февраля сыграет на выезде с «Сочи».

