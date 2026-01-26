Саусю напомнили его слова про «Спартак»

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь высказался о своём переходе в клуб из калининградской «Балтики». О трансфере было официально объявлено в понедельник, 26 января.

— Какие чувства после трансфера, учитывая, что ты называл «Спартак» принципиальным соперником?

— Да, было такое интервью. Но потом я как-то переосмыслил и после какого-то матча уже говорил, что принципиальных соперников не вижу, потому что никакой злости к какому-либо сопернику не испытываю.

Просто это спорт и нужно играть на победу. И поэтому в какой-то момент на эмоциях когда-то я это сказал, но сейчас счастлив, что могу присоединиться к такому большому клубу, как «Спартак», — сказал Саусь в интервью клубному каналу «Спартака».