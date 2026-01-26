Саусь прокомментировал свой переход в «Спартак»

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь высказался о своём переходе в клуб из калининградской «Балтики». О трансфере было официально объявлено в понедельник, 26 января.

— Какие ты отреагировал на предложение «Спартака», насколько тяжело далось решение?

— Когда узнал, что поступило предложение от «Спартака», сразу стало интересно, как долго всё это будет происходить. Но руководители клуба всё сделали достаточно быстро.

Советовался и с семьёй, и с агентами, понимал, что ключевое решение будет за мной. И понял, что это хороший вариант для продолжения карьеры, — сказал Саусь в интервью клубному каналу «Спартака».