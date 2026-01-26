«Фулхэм» близок к подписанию игрока «Манчестер Сити»

«Фулхэм» близок к подписанию вингера «Манчестер Сити» Оскара Бобба.

© Sports.ru

Стороны почти достигли договоренности о трансфере 22-летнего футболиста, сообщает Sky Sports. Переговоры между клубами еще продолжаются.

Отмечается, что условия личного контракта с норвежцем уже согласованы.

В текущем сезоне АПЛ Бобб провел 9 матчей и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь.