Семак высказался об опоздавшем на сбор Венделе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о тренировочном процессе опоздавшего на тренировочный сбор полузащитника Вендела.

«Я думаю, на сегодняшний день ему хватит 30 минут. Завтра он будет тренироваться, послезавтра будет тренироваться, пока все отдыхают. В принципе, я думаю, что он будет готовиться, работать для того, чтобы делать наши общие дела», – сказал Семак.

Вендел проводит в «Зените» шестой сезон, в текущей кампании РПЛ провел 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевых передачи. Летом сообщалось о том, что бразилец может покинуть клуб.

Вендел был оштрафован за опоздание на сборы. В товарищеской игре с «Шанхай Порт» (6:0) бразилец получил 30 минут игрового времени.