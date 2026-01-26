Семак прокомментировал возвращение защитника после травмы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о возвращении в строй защитника Вячеслава Караваева.

© Rusfootball

"После такого сложного периода принять участие в матче - это действительно очень хорошая и приятная новость для него и для нас, конечно. Будет набирать игровую форму, он почувствовал игровой ритм. За любого игрока, который столько пропустил после сложнейшей травмы мы, конечно, рады. Рады тому, что он вернулся в строй", - цитирует Семака клубная пресс-служба.

Сегодня, 26 января, состоялся товарищеский матч с китайским клубом "Шанхай Порт". Игра проходила в Дохе (Катар) и завершилась крупной победой команды Сергея Семака со счетом 6:0. Крайний правый защитник петербуржцев Вячеслав Караваев впервые сыграл после годичного перерыва. Он вышел на замену на 74-й минуте встречи.

Напомним, 30-летний Караваев получил тяжелую травму во время сборов в Катаре в январе прошлого года. У игрока был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, после чего он перенес операцию и проходил курс восстановления.