«Зениту» интересен нападающий «Трабзонспора»

«Зениту» интересен форвард «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Бразилец забил 9 голов в 18 матчах сезона в лиге Турции (Legalbet)
21-летний центральный нападающий «Трабзонспора» Фелипе Аугусто интересен «Зениту», сообщил Legalbet.
Петербургский клуб изучает возможность приобретения бразильского футболиста.
Его интересы представляет агент Джулиано Бертолуччи, который занимается трансфером полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона в «Зенит».
В этом сезоне Фелипе Аугусто забил 9 голов в 18 матчах в чемпионате Турции. Его статистику можно изучить по ссылке.
Андрей Пуляев: «Возможно, следующий бой станет для меня последним в UFC и вообще в Америке. План – выдать лучший поединок в жизни»
Радимов о том, что Лещук хочет «выстроить пассивный доход»: «А что поменяется? Игорь, ты 10 лет сидишь на скамейке и деньги получаешь!»
Дмитрий Губерниев: «Овечкин – самый влиятельный российский спортсмен, им восхищаются президенты больших стран. Иконы есть в каждом виде спорта – Загитова, Медведева, Большунов»
Андрей Пуляев: «Возможно, следующий бой станет для меня последним в UFC и вообще в Америке. План – выдать лучший поединок в жизни»
Радимов о том, что Лещук хочет «выстроить пассивный доход»: «А что поменяется? Игорь, ты 10 лет сидишь на скамейке и деньги получаешь!»
Дмитрий Губерниев: «Овечкин – самый влиятельный российский спортсмен, им восхищаются президенты больших стран. Иконы есть в каждом виде спорта – Загитова, Медведева, Большунов»