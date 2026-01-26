«Зениту» интересен нападающий «Трабзонспора»

21-летний центральный нападающий «Трабзонспора» Фелипе Аугусто интересен «Зениту», сообщил Legalbet.

Петербургский клуб изучает возможность приобретения бразильского футболиста.

Его интересы представляет агент Джулиано Бертолуччи, который занимается трансфером полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона в «Зенит».

В этом сезоне Фелипе Аугусто забил 9 голов в 18 матчах в чемпионате Турции. Его статистику можно изучить по ссылке.