«Фламенго» купит игрока «Вест Хэма» за рекордную для Бразилии сумму

«Фламенго» купит Пакета у «Вест Хэма» за рекордные для Бразилии 41,25 млн евро
«Фламенго» подпишет полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета.
Клубы достигли договоренности о трансфере 28-летнего футболиста за 41,25 млн евро, сообщает The Athletic. Сторонам еще осталось согласовать структуру выплат, но источники, знакомые с ситуацией, ожидают, что это скоро произойдет.
Пакета станет самым дорогим игроком, перешедшим в чемпионат Бразилии. Ранее трансферный рекорд страны установил «Крузейро», купивший Жерсона у «Зенита» за 30 миллионов евро с учетом бонусов.
В текущем сезоне АПЛ Лукас провел 18 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
