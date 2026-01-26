Быстров рассказал, какой клуб он бы купил

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос, какой клуб РПЛ он бы приобрел.

"Если бы у меня было 400 млн евро, как у Рамоса, я бы выкупил "Краснодар". Мне нравится их академия, нравится, как там работают, мне нравится их путь, развитие. А "Зенит" мне не нравится, потому что мешками покупает иностранцев. Делают ставку только на них. Мне не нравится "Спартак". Как там играют в лотерею с тренерами каждый год", - цитирует Быстрова Legalbet.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший защитник "Реала" и "ПСЖ" Серхио Рамос вместе с крупной инвестиционной компанией Five Eleven Capital близок к приобретению испанской "Севильи", воспитанником которой он является, за 400 миллионов евро.

Владимир Быстров выступал за "Краснодар" с 2014 по 2017 год. В составе "быков" экс-полузащитник провел 53 матча и отметился 5 забитыми мячами. Также за свою игровую карьеру Быстров защищал цвета петербургского "Зенита", московского "Спартака", махачкалинского "Анжи" и "Тосно".