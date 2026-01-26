Выяснилось, почему полузащитник Петров продлил контракт с "Балтикой"

Хавбек не договорился с "Локомотивом".

По данным источника, московский "Локомотив" не сумел договориться о переходе атакующего полузащитника "Балтики" Максима Петрова. Сообщается, что сторона игрока не согласилась на условия "железнодорожников", а столичный клуб не пошел на условия футболиста.

Напомним, ранее сегодня, 26 января, калининградский клуб официально объявил о продлении контракта с 25-летним Петровым. Новое соглашение хавбека с балтийцами рассчитано до лета 2030 года.