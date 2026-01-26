Экс-тренер «Сочи» ответил на обвинения в использовании ChatGPT

Бывший главный тренер футбольного клуба «Сочи» Роберт Морено заявил в эфире «Матч ТВ», что использовал нейросети только в бытовых вопросах.

Морено покинул «Сочи» в сентябре 2025 года. Специалиста в должности сменил Игорь Осинькин.

— Думаю, весь этот шум возник из‑за непонимания современных методик. Моя карьера с самого начала была связана с технологиями — анализом данных, видеоразбором. Именно так я и попал в большой футбол. Конечно, я использую профессиональные инструменты, как и любой тренер, но утверждать, что ChatGPT определяет тактику или план на матч, — абсурд. Ирония в том, что тот самый матч в Хабаровске мы выиграли 1:0, и команда осталась очень довольна планом на игру. Я точно не использовал его для принятия спортивных решений — в этом смысле нет. Максимум — в бытовых вопросах, например для перевода с русского на испанский. Да, мы также применяли его при разработке приложения для тренажерного зала: игроки ежедневно отмечали там свое состояние, а мы подбирали упражнения. Но в конечном счете все спортивные решения — планирование, стартовый состав, выход на поле — принимают люди. Я всегда делал это вместе со своим штабом. Любая технология, которая помогает улучшить и ускорить процессы при огромном потоке информации, только приветствуется — будь то GPS, Wyscout или просто компьютеры. Когда данных много, это действительно помогает, но итоговое решение всегда принимает человек: он собирает информацию, учитывает контекст и делает выбор. Для меня любые попытки заменить человека технологией обречены, потому что у искусственного интеллекта нет эмоций. Он не может обнять, посмотреть в глаза, понять и поддержать. Как бы далеко ни шагнули технологии, они всегда останутся лишь помощником, ускоряющим процессы, но никогда не заменят живого человека, — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» после 18 туров МИР РПЛ набрал девять очков и занимает 16‑е место в турнирной таблице.

