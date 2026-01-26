"Динамо" Мх разгромило северомакедонский клуб

"Динамо" Махачкала одержало победу на сборах над "Вардаром" (3:0).

© Rusfootball

Защитник Андрес Аларкон вывел махачкалинцев вперед на 19-й минуте. На 34-й минуте форвард Гамид Агаларов реализовал пенальти и увеличил разницу в счете до двух мячей. Защитник Ян Джапо за девять минут до конца основного времени игры довел счет до крупного.

Товарищеские матчи

Голы: Аларкон, 19, Агаларов, 34 (пен), Джапо, 81.

"Динамо" Махачкала: Волк, Шумахов, Аларкон, М. Аззи, Сундуков, Мубарик, Глушков, Мрезиг, Зинович, Сердеров, Агаларов.

С 61-й минуты: Карабашев, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Джапо, Сандрачук, Кагермазов, Ашуров, Зайнивов, Р. Магомедов, Миро.