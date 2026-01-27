Товарищеский матч "Факел" - "Пари НН" отменен по решению Шпилевского

В пресс-службе "Факела" сообщили об отмене товарищеского матча с "Пари НН".

"Из-за сложных погодных условий по решению главного тренера "Пари НН" игра отменена", - сообщает пресс-служба "Факела".

Планировалось, что сегодня, 27 января, "Пари НН" сыграет с воронежским "Факелом" в рамках товарищеского матча. Стартовый свисток был запланирован на 17:00 по московскому времени.

По итогам 18 сыгранных туров нижегородцы занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ с 14 набранными очками в своем активе. Воронежский "Факел" располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 48 баллами.