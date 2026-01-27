Генич: я категорический противник лимита, я против всего искусственного

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о лимите на легионеров. Ранее министр спорт РФ Михаил Дегтярёв заявил, что с 2028 года в Мир Российской Премьер-Лиги число иностранцев в клубах будет ограничено пятью футболистами.

«Я вообще категорический противник лимита. Прекрасно понимаю, возможно, будь я тренером команды РПЛ, в составе которой огромное количество легионеров, я рассуждал бы так. Если бы у меня было много россиян, я бы говорил, что, наоборот, надо лимит вводить, потому что не надо привозить всякий ширпотреб и расписывать деньги на этих трансферах. Конечно, тут надо быть внутри команды, как мы любим часто говорить. Но по большому счёту я против всего искусственного. Искусственное внедрение игроков, не совсем готовых к уровню, к которому их искусственно подтягивают, не доведёт до добра», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».