Дзюба рассказал об отказе клубу из Лиги чемпионов

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что отказался от перехода в казахстанский клуб «Кайрат», в данный момент выступающий в Лиге чемпионов. Его цитирует Sport24.

«Да, это правда, что некоторые время назад они мной интересовались, но я вообще не рассматривал Казахстан. Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелетов. Если честно, Казахстан мне неинтересен», — отметил футболист.

37-летний форвард добавил, что не следит за выступлением «Кайрата» в Лиге чемпионов. По его мнению, российские клубы «Зенит» и «Краснодар» сильнее «Кайрата».

«Трудно сказать, какой результат был бы у наших команд по сравнению с ними», — признал Дзюба.

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. В составе тольяттинского коллектива он провел 40 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 11 результативных передач.

В данный момент «Кайрат» занимает последнее, 36-е место в таблице Лиги чемпионов. Казахстанский клуб набрал одно очко в семи матчах общего этапа турнира.