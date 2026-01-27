Смолов рассказал о реакции аудитории на незабитый пенальти на ЧМ-2018

Смолов о незабитом пенальти с Хорватией: «80% личных сообщений были с поддержкой. В комментариях наоборот – 80% негатива. Стадное чувство, что ли»
Федор Смолов рассказал о реакции аудитории на незабитый пенальти против Хорватии на ЧМ-2018.
Камил Гаджиев: «После твоего промаха на ЧМ-2018 ты больше получил слов поддержки или словил хейта?»
Федор Смолов: «Если брать сообщения от людей, которых я не знаю, то в личных сообщениях было 80 на 20 в пользу поддержки. Но если взять комментарии под какой-то из фотографий, то там, наоборот, 80 на 20 в пользу негатива.
Мне кажется, написать слова поддержки вопреки большинству, психологически не всем просто.
А когда люди, которые хотят написать негатив, видят, что не только они так думают, а портал в ад уже открыт, то это побуждает их написать. Наверное, это элемент стадного чувства, что ли».
«Борнмут» за 24,7+5,6 млн фунтов купил Райна у «Васко». Вингера с 20 голами в 57 матчах в 2025-м не продали «Зениту»
Пьянич официально завершил карьеру. Экс-хавбек ЦСКА, «Ромы», «Юве» и «Барсы» не перейдет в «Актобе»
Лоран Мекьес: «Первые месяцы нового сезона будут тяжелыми, «Ред Булл» ждет множество бессонных ночей»
«Борнмут» за 24,7+5,6 млн фунтов купил Райна у «Васко». Вингера с 20 голами в 57 матчах в 2025-м не продали «Зениту»
Пьянич официально завершил карьеру. Экс-хавбек ЦСКА, «Ромы», «Юве» и «Барсы» не перейдет в «Актобе»
Лоран Мекьес: «Первые месяцы нового сезона будут тяжелыми, «Ред Булл» ждет множество бессонных ночей»