В "Локомотиве" отреагировали на интерес турецкого клуба к защитнику

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов прокомментировал новость об интересе "Бешикташа" к защитнику Сезару Монтесу.

"К игрокам нашей команды постоянно приковано серьезное внимание со стороны других клубов. Руководство, команда и игроки полностью сосредоточены на оставшейся части сезона для выполнения поставленных задач, в том составе, который сейчас ведет подготовку к возобновлению чемпионата и Кубка России", - цитирует Ульянова "СЭ".

Напомним, ранее агент центрального защитника "Локомотива" и сборной Мексики Сезара Монтеса Серхио Висуэте рассказал, что "Бешикташ" прислал в московский клуб официальное предложение по трансферу футболиста.

Монтес защищает красно-зеленые цвета с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до конца июня 2029-го. В этом сезоне мексиканец принял участие в 19 матчах за "железнодорожников" во всех турнирах и записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас.