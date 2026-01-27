Тренер «Рубина» рассказал о своих планах

Главный тренер "Рубина" Франк Артига высказался о планах казанской команды на ближайшее время.

- Пока трансферное окно открыто, у нас есть возможность подписать новичков. Но для меня сейчас главное — понять, кто есть кто в команде. И да, с кем-то нам наверняка придётся расстаться, - сказал Артига "Матч ТВ".

О назначении Франка Артиги на пост главного тренера "Рубина" было официально объявлено 14 января. Трудовое соглашение испанского специалиста рассчитано до лета 2027 года. Артига сменил на этой должности Рашида Рахимова, возглавлявшего казанскую команду с апреля 2023 года.