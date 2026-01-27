Дро Фернандес перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ»
Воспитанник «Барселоны» Дро Фернандес перешёл в «ПСЖ», сообщает официальный сайт клуба.
18-летний испанский футболист подписал контракт с французским клубом до 2030 года. Игрок будет выступать за парижан под 27-м номером.
Педро Фернандес прошёл все стадии академии «Барселоны» и в 2025 году добрался до основной команды. В текущем сезоне на его счету пять матчей за сине-гранатовых, в которых он отметился одной результативной передачей.
На международной арене Фернандес регулярно вызывался в молодёжные сборные Испании.
После 19 встреч в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу.
Главное сейчас