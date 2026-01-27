Озвучено, когда нападающий Даку вернется в расположение "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Франк Артига рассказал о состоянии здоровья основного нападающего команды Мирлинда Даку.

Из-за повреждения албанский форвард отсутствовал на первом тренировочном сборе клуба.

"Отсутствие Даку — это проблема. Он наш лучший нападающий и, по моему мнению, лучший форвард РПЛ. Но отсутствие Мирлинда — это также отличная возможность для остальных игроков проявить себя. Ждем возвращения Даку на втором сборе", — сказал Артига "Матч ТВ".

В первой части сезона 2025/2026 Мирлинд Даку провел за "Рубин" 22 матча, забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.