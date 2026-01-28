Стали известны спарринг-партнеры "Локомотива"

Стали известны спарринг-партнеры "железнодорожников".

© ФК "Локомотив"

На втором сборе у московского "Локомотива" запланировано четыре контрольных матча, сообщает пресс-служба клуба.

В эту субботу, 31 января, "железнодорожники" сыграют против армянского клуба "Ноа". 5 февраля команда Михаила Галактионова встретится с екатеринбургским "Уралом", а 8 февраля - с "Елимаем" из Казахстана. Также 8 февраля пройдет еще одна игра, о которой станет известно позже.

Напомним, сборы красно-зеленых проходят в Абу-Даби (ОАЭ).