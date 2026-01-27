Чемпион СССР Гершкович отреагировал на смерть тренера Игнатьева

Чемпион СССР, председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович в разговоре с «Матч ТВ» назвал бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева гигантом отечественного футбола.
Председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян во вторник сообщил «Матч ТВ», что Игнатьев скончался на 86‑м году жизни.
— Великий человек и тренер ушел из жизни. Игнатьев — гигант нашего футбола. Борис Петрович оставил яркий след в российском футболе. Многие его ученики стали тренерами. Соболезную родным и близким, — сказал Гершкович «Матч ТВ».
Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 годы, под его руководством команда провела 20 матчей. На клубном уровне он тренировал московские «Торпедо‑ЗИЛ» и «Торпедо», китайский «Шаньдун Лунэн», раменский «Сатурн», работал помощником Юрия Семина в киевском «Динамо» и столичном «Локомотиве». В 1988 году Игнатьев привел юношескую сборную СССР к победе на чемпионате Европы.