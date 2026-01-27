Чемпион СССР Гершкович отреагировал на смерть тренера Игнатьева

Чемпион СССР, председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович в разговоре с «Матч ТВ» назвал бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева гигантом отечественного футбола.

© ФК «Торпедо»

Председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян во вторник сообщил «Матч ТВ», что Игнатьев скончался на 86‑м году жизни.

— Великий человек и тренер ушел из жизни. Игнатьев — гигант нашего футбола. Борис Петрович оставил яркий след в российском футболе. Многие его ученики стали тренерами. Соболезную родным и близким, — сказал Гершкович «Матч ТВ».

Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 годы, под его руководством команда провела 20 матчей. На клубном уровне он тренировал московские «Торпедо‑ЗИЛ» и «Торпедо», китайский «Шаньдун Лунэн», раменский «Сатурн», работал помощником Юрия Семина в киевском «Динамо» и столичном «Локомотиве». В 1988 году Игнатьев привел юношескую сборную СССР к победе на чемпионате Европы.