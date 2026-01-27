Объявлено, где пройдет финал ЧМ-2030

Финал ЧМ-2030 пройдет в Испании, заявил глава RFEF: «На Кубке Африки в Марокко мы видели сцены, наносящие ущерб имиджу мирового футбола»

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан заявил, что финальный матч ЧМ-2030 состоится в Испании.

Турнир также пройдет в Португалии и Марокко.

«Испания уже давно зарекомендовала себя как хороший организатор. Именно она возглавит подготовку к ЧМ-2030 и проведет финал этого турнира. Марокко с ее великолепными стадионами действительно переживает трансформацию во всех смыслах. Мы должны признать то, что было сделано хорошо. Вместе с тем на Кубке Африки мы видели сцены, которые наносят ущерб имиджу мирового футбола», – сказал Лусан.
