Экс-футболист Мор поделился воспоминаниями об Игнатьеве

Российский экс-футболист Эдуард Мор отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Специалист ушёл из жизни 27 января 2026 года в возрасте 85 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Борис Петрович был профессионалом, который очень любил футбол. Он уделял много внимания тактике, был одним из первопроходцев, когда футбол ушёл в сторону тактики. Как человек очень мягкий, добрый и душевный. Как мне кажется, ему больше подходила роль помощника тренера, нежели главного», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.