Черчесов отреагировал на смерть Игнатьева

Черчесов о Борисе Игнатьеве: «Большая утрата для тренерского цеха. Любая наша встреча заканчивалась для меня чем-то интересным и поучительным»
Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева.
«Плохая новость... Борис Петрович прожил честную жизнь. Я его знаю с 15-16 лет, еще со времен юношеской сборной. Потом и в главной команде пересекалась. Как будто он всю жизнь не менялся ни по отношению к жизни, ни к игрокам, ни к коллегам и главное – к футболу. Он отдал футболу многое, пройдя все этапы от юношей до первой сборной. Это не просто тренер, а человек, у которого на любой вопрос был ответ. Потому что, когда человек на практике проходит все этапы, он знает, о чем говорит. Любая наша встреча заканчивалась для меня чем-то интересным и поучительным. Одним словом, большая утрата не только для всех родных, но и для тренерского цеха. Мои соболезнования, и пусть земля ему будет пухом», — сказал тренер «Ахмата».
«МЮ», «Милан» и «Тоттенхэм» отметили День памяти жертв Холокоста: «Обязуемся учиться и продолжать дело миллионов невинных жизней, отнятых в результате преследований🕯️💜»
Йович об общении с Джоковичем на Australian Open: «Мне кажется, у нас завязалась небольшая дружба»
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» за 5 млн фунтов согласовали трансфер Робертсона, но «красным» нужна замена. «Рома» не отпускает Цимикаса из аренды, потому что сама не может купить защитника
«МЮ», «Милан» и «Тоттенхэм» отметили День памяти жертв Холокоста: «Обязуемся учиться и продолжать дело миллионов невинных жизней, отнятых в результате преследований🕯️💜»
Йович об общении с Джоковичем на Australian Open: «Мне кажется, у нас завязалась небольшая дружба»
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» за 5 млн фунтов согласовали трансфер Робертсона, но «красным» нужна замена. «Рома» не отпускает Цимикаса из аренды, потому что сама не может купить защитника