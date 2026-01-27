Экс-президент РФС вспомнил о совместной работе с Игнатьевым

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни бывшем главном тренере сборной России Борисе Игнатьеве.

"Мы с Игнатьевым были не просто знакомы, но и работали вместе. Он прекрасно работал у меня в юношеской и молодёжной сборных, а потом и в национальной команде. Борис Петрович - один из ярких представителей советской тренерской школы. Он очень много уделял внимание индивидуальным беседам с футболистами, разбору тренировочного процесса, физической подготовке и воспитанию игроков. Мелочей для него не существовало. Футбол был всем в его жизни, он мог о нём разговаривать часами. Также Игнатьев проводил большую методическую работу, ездил выступать на разные конференции. Был безотказным, по-настоящему русским человеком с широкой душой, всегда готовым прийти на помощь. Никогда никому не отказывал - будь ты футболист, начинающий тренер или просто болельщик. Борис Петрович был очень внимателен ко всем. Порой удивляешься, как у него хватало терпения разъяснять людям простые истины. Он делал это из любви к футболу, да и по своей природе был таким человеком. Общаться с ним было одно удовольствие. Учился у лучших советских специалистов и не брезговал признаться, если чего-то не знал. Именно сочетание качеств человеческой мудрости и футбольных знаний привлекало к нему футболистов и коллег. Никто не сможет сказать плохого слова о Борисе Петровиче. Сегодня мы потеряли заслуженного человека. Приношу соболезнования его родным, друзьям и коллегам, - передаёт слова Колоскова Metaratings.ru.

Сегодня, 27 января, стало известно об уходе из жизни в возрасте 85 лет бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Под его руководством в отборочном цикле к Чемпионату мира - 1998 наша национальная команда пробилась в стыковые матчи, где уступила сборной Италии.

По информации СМИ, причиной смерти Игнатьева могло стать онкологическое заболевание, с которым он боролся на протяжении 2025 года.