Быстров об отсутствии новичков у «Краснодара»: «Ничего страшного, им этот вектор принес золотые медали в столетие «Зенита». У них есть свои воспитанники»

Sports.ru

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о том, что «Краснодар» не подписывает новых футболистов.

Быстров высказался о том, что «Краснодар» не подписывает новых футболистов
© Sports.ru
«Ничего страшного, что «Краснодар» никого не подписал. Они уже показали, как выигрывать чемпионство, не подписав за предсезонку ни одного человека. У них есть усиления в лице своих ребят-воспитанников. Будет ли этого достаточно в этом сезоне, решать руководителям клуба. Если в прошлом году они выбрали такой путь, почему они его должны менять? Им этот вектор принес золотые медали в столетие «Зенита». Наверное, они все сделали правильно», – сказал экс-хавбек «Зенита» и «Краснодара» Быстров.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости