«Борнмут» выкупит защитника у «Милана»

Фланговый защитник Алекс Хименес будет выкуплен «Борнмутом» у «Милана» по окончании сезона.

«Милан» в летнее трансферное окно отдал 20-летнего испанца в аренду с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

Как сообщает The Athletic, Алексу осталось провести всего два матча за «Борнмут», чтобы активировалось обязательство выкупа.

После этого «вишни» выплатят 19,5 миллиона евро за трансфер Хименеса, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

«Милан» получит первые 5 миллионов и 50% от оставшейся суммы. «Реал» получит оставшиеся 50%.

Хименес провел 19 матчей в АПЛ, забил гол в ворота «Ливерпуля» и заработал 5 желтых карточек. Его подробная статистика выступлений – здесь.