Итальянский «Лацио» погрузился в кризис и скандалы

Тренер Сарри ругается с президентом Лотито из-за трансферов. И публично заявляет, что не знает новичков.

Двукратный чемпион Италии «Лацио» тихо уходит в тень и превращается в заурядного середняка. Седьмое место в предыдущие два сезона Серии А, девятое – в нынешнем. Уже и не верится, что всего три года назад римляне были вице-чемпионами под руководством Маурицио Сарри, который возглавляет команду и сейчас. Кажется, это история из прошлой жизни. Сегодняшний «Лацио» ассоциируется не с футболом, а со скандалами и внутренними конфликтами.

Летом Сарри неожиданно вернулся в римский клуб спустя год с небольшим после ухода. У тренера были и другие варианты, в частности, писали об интересе к нему со стороны «Аталанты», тем не менее Маурицио сделал выбор в пользу команды, которую хорошо знал. Президент «Лацио» Клаудио Лотито убедил Сарри возобновить сотрудничество. Инсайдер Николо Скира сообщал, что контракт подписали по схеме «2+1» с зарплатой в размере € 2,7 млн без учёта бонусов. Разумеется, Маурицио надеялся снова побороться за место в Лиге чемпионов, а не дрейфовать в середине таблицы.

Однако уже через месяц после возвращения Сарри раздался первый громкий тревожный звонок. Итальянские СМИ рассказали, что из-за отсутствия ясности с экономической ситуацией в клубе тренер подумывает об уходе в отставку. Журналист Альфредо Педулла поделился инсайдом: Маурицио раздражён тем, что перед подписанием контракта ему не сообщили о масштабах финансовых ограничений, наложенных на «Лацио». Римлянам запретили вести трансферную деятельность из-за проблем с индексом ликвидности. Этот индекс измеряет состояние денежных потоков клуба и его способность быстро привлечь средства для оплаты непогашенных счетов. На фоне слухов «Лацио» даже выступил с официальным заявлением, в котором опроверг финансовые трудности, и проинформировал о встрече Сарри с Лотито. Президент объяснил ситуацию – тренер решил продолжать работу. В декабре с римлян были сняты ограничения.

Но в летнее окно Сарри не смог усилить команду так, как хотел. Формально «Лацио» в межсезонье потратил € 34,9 млн на пять трансферов, но в каждом случае это был выкуп ранее арендованных игроков – Николо Ровеллы и Луки Пеллегрини у «Ювентуса», Нуну Тавареша у «Арсенала», Фисайо Деле-Баширу у «Хатайспора» и экс-спартаковца Самуэля Жиго у «Марселя». В нынешнем сезоне при новом тренере только Пеллегрини входит в топ-11 футболистов «Лацио», сыгравших наибольшее количество минут в Серии А. Зато у Сарри достаточно много времени получают полузащитники Данило Катальди и Маттео Канчелльери, вернувшиеся летом из аренд — из «Фиорентины» и «Пармы» соответственно. Катальди — второй по результативности в составе «Лацио» в чемпионате Италии, хотя у него всего 4 (2+2) балла по системе «гол+пас» в 19 матчах. Канчелльери с тремя голами делит первое место с Маттиа Дзакканьи в списке бомбардиров римлян. Эти цифры многое говорят об игре команды в атаке.

Впрочем, на целую группу футболистов Сарри по ходу сезона не мог рассчитывать из-за повреждений. Одна проблема наложилась на другую и усугубила ситуацию. На разные сроки выбывали из-за травм и Ровелла, и Тавареш, и Деле-Баширу, и Жиго (который, в общем-то, и не нужен тренеру). А помимо них – Патрик, Мануэль Лаццари, Матиас Весино, Густав Исаксен, Валентин Кастельянос и Канчелльери. Маурицио жаловался, что в сложившихся обстоятельствах отсутствие нескольких игроков сильно бьёт по команде.

«Лацио» с самого старта чемпионата застрял в середине таблицы – между 7-м и 13-м местами. В сентябре уступил в дерби «Роме» (0:1): и это было третье поражение в четырёх турах Серии А. Затем команда Сарри выдала шестиматчевую беспроигрышную серию (с тремя победами), которую прервал «Интер». Декабрь «Лацио» тоже прошёл без поражений, но трижды сыграл вничью. В новом году у римлян пока только одна победа во встрече с «Вероной» со счётом 1:0, две ничьих и два поражения, включая домашний разгром в матче с «Комо» (0:3). По игре всё могло закончиться для команды Сарри ещё хуже.

К самому 67-летнему тренеру тоже накопились вопросы. Если раньше Сарри считался одним из самых интересных и прогрессивных специалистов, то теперь он словно плывёт по течению. Кажется, что его идеи застыли. «Лацио» играет натужно, предсказуем в атаке. По всем основным статистическим показателям – и есть середняк. Может быть, с другим подбором футболистов его команда засверкала бы, но с этим составом у Маурицио ничего не получается сделать. Сарри нервничает. К слову, в декабре он перенёс операцию на сердце. Ему поставили диагноз «мерцательная аритмия», однако хирургическое вмешательство не отразилось на работе – тренер быстро вернулся к исполнению обязанностей.

Сарри критикует судейство, даже просил привлечь в Серию А арбитров из-за рубежа. «Лацио» выступал с заявлением из-за «регулярных судейских ошибок» в матчах команды, требуя от рефери уважения и единообразия в решениях. После встречи с «Миланом» римляне отказались от общения со СМИ из-за неназначенного в концовке пенальти.

Тем не менее самой горячей темой сезона стали всё же конфликты Сарри с Лотито из-за трансферов. Президент «Лацио» вообще не пользуется популярностью в собственном доме – например, в июле болельщики клуба устроили марш протеста против синьора Клаудио. Акция собрала около 8000 человек. В Сеть сливали и его разговоры с фанатами по поводу финансов «Лацио». Лотито в недружелюбном тоне объяснял, почему считает их глупцами, а свой экономный стиль управления – верным.

Лотито ещё в декабре пообещал, что в зимнее окно состав «Лацио» не ослабнет. Сарри ответил – этого недостаточно, команду нужно усиливать. Но, несмотря на слова президента, в январе клуб стал продавать важных игроков. Форварда Кастельяноса (лидера по результативности, 3+2 в 11 матчах) отдали «Вест Хэму» за € 29 млн, ключевого полузащитника Маттео Гендузи – «Фенербахче» за € 28 млн. Кроме того, центральный защитник Алессио Романьоли настаивает на трансфере в катарский «Аль-Садд» – вопреки желанию Сарри, а голкипер Христос Мандас вот-вот перейдёт в «Борнмут» на правах аренды с опцией выкупа. Ещё и будущее левого защитника Тавареша под вопросом. На португальца, который по ходу прошлого сезона был лучшим ассистентом Серии А, претендуют несколько клубов. Писали, что даже «Зенит» пытался арендовать его с опцией выкупа.

Ох, лучше бы не открывалось это зимнее окно для «Лацио»! Никто бы не уходил и не приходил. Клуб побрёл по минному полю – и случился взрыв. Сарри не выдержал и публично раскритиковал действия руководства в январе. Тренер объяснил журналистам, что Гендузи был одним из семи-восьми игроков, вокруг которых он собирался в будущем строить свой «Лацио», и сделал шокирующее признание о новом форварде Петаре Раткове. 22-летнего серба купили за € 13 млн у «Ред Булл Зальцбург», где он оформил 12+3 в 29 матчах нынешнего сезона.

«Наш новичок Петар Ратков? Не знаю этого игрока. Наверное, в клубе знают его больше, чем я. Но я, честно говоря, не представляю, что сказать. Не смотрел австрийский футбол, у меня нет времени, однако постараюсь выяснить его сильные и слабые стороны и то, как его лучше использовать».

Очевидно, что эти слова тренера были вызовом Лотито. Сарри хотел видеть в «Лацио» форварда сборной Италии Джакомо Распадори, который в итоге перешёл в «Аталанту» за € 22 млн. Лотито сказал как отрезал – его не интересуют «комментарии и шутки Сарри», ведь он главный в своём доме, а остальные – подчинённые. Поэтому ему и принимать решения.

«Сарри хотел Распадори вместо Раткова? А кто такой Распадори – Марадона? Он никогда не играл ни в «Атлетико», ни там, где был раньше [в «Наполи»]… Посмотрим, будет ли он лучше того, кого мы подписали», – выдал Лотито.

Помимо молодого серба, «Лацио» подписал пока только 23-летнего полузащитника Кеннета Тейлора, за которого заплатил «Аяксу» € 16,8 млн. Теперь Сарри намекает на скорую отставку. Он говорит, что не видит света в конце тоннеля, но остаётся в «Лацио» только из-за того, что уважает болельщиков. Маурицио обещал им не бросать команду – и держит слово.

«Я хотел бы, чтобы мы уверенно обеспечили сохранение места в Серии А, – обозначил неожиданную цель на концовку сезона Сарри. – У нас всегда был очень небольшой шанс попасть в еврокубки, но теперь, после ухода пары важных игроков, нужно быть реалистами… Мне неприятно, когда говорят, что кто-то был продан из-за конфликта со мной, особенно учитывая, что уехавшие футболисты рассказали мне совершенно иную версию событий. Они сказали, что хотят уйти, потому что не видят у этого клуба никаких амбиций».

Зона вылета на самом деле далеко – до неё 12 очков. Даже с учётом потери лидеров проиграть столько за 16 туров вряд ли возможно. Скорее всего, «Лацио» так и завершит сезон, о котором нечего будет вспомнить, кроме скандалов.