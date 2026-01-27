Экс-футболист Мор оценил трансфер Сауся в "Спартак"

Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор поделился мнением о переходе Владислава Сауся из "Балтики" в стан красно-белых.

© ФК "Спартак"

- Я не могу сказать, что "Спартак" стал сильнее с его приходом. В "Балтике" он много бегал, но в "Спартаке" нужно играть. Красно-белые же не будут играть без мяча, как это делает "Балтика", - сказал Мор "Чемпионату".

26 января московский "Спартак" официально объявил о приобретении крайнего полузащитника "Балтики" Владислава Сауся. Стороны подписали трудовое соглашение до лета 2030 года. В составе красно-белых новичок будет выступать под 17-м игровым номером.