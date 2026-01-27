Губерниев поиронизировал над Дзюбой

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Артема Дзюбы о его уровне.

Ранее нападающий «Акрона» ответил на вопрос о том, считает ли себя лучшим футболистом РПЛ: «Мало кто со мной сравнится из нападающих. Забиваю неплохо, даю очень много ассистов. Я точно внес вклад».

– С ним действительно никто не сравнится. Потому что он словно сошел с полотна художника. Я согласен с Артемом. Правильные черты лица, сильное тело, поэтому я думаю, что он абсолютно прав. Я думаю, что нет у других нападающих такой красоты неземной, как у Дзюбы.

– А по уровню игры в футбол может кто-то сравниться с ним?

– Уровень игры в футбол уже сейчас не важен, потому что он сошел словно с полотна художника. Мы же говорим про красоту, причем здесь футбол? – сказал Губерниев.