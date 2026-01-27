Губерниев поиронизировал над Дзюбой

Дмитрий Губерниев: «У других нападающих нет такой красоты неземной, как у Дзюбы. Артем словно сошел с полотна художника. Он прав, никто с ним не сравнится»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Артема Дзюбы о его уровне.
Ранее нападающий «Акрона» ответил на вопрос о том, считает ли себя лучшим футболистом РПЛ: «Мало кто со мной сравнится из нападающих. Забиваю неплохо, даю очень много ассистов. Я точно внес вклад».
– С ним действительно никто не сравнится. Потому что он словно сошел с полотна художника. Я согласен с Артемом. Правильные черты лица, сильное тело, поэтому я думаю, что он абсолютно прав. Я думаю, что нет у других нападающих такой красоты неземной, как у Дзюбы.
– А по уровню игры в футбол может кто-то сравниться с ним?
– Уровень игры в футбол уже сейчас не важен, потому что он сошел словно с полотна художника. Мы же говорим про красоту, причем здесь футбол? – сказал Губерниев.
«МЮ», «Милан» и «Тоттенхэм» отметили День памяти жертв Холокоста: «Обязуемся учиться и продолжать дело миллионов невинных жизней, отнятых в результате преследований🕯️💜»
Йович об общении с Джоковичем на Australian Open: «Мне кажется, у нас завязалась небольшая дружба»
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» за 5 млн фунтов согласовали трансфер Робертсона, но «красным» нужна замена. «Рома» не отпускает Цимикаса из аренды, потому что сама не может купить защитника
«МЮ», «Милан» и «Тоттенхэм» отметили День памяти жертв Холокоста: «Обязуемся учиться и продолжать дело миллионов невинных жизней, отнятых в результате преследований🕯️💜»
Йович об общении с Джоковичем на Australian Open: «Мне кажется, у нас завязалась небольшая дружба»
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» за 5 млн фунтов согласовали трансфер Робертсона, но «красным» нужна замена. «Рома» не отпускает Цимикаса из аренды, потому что сама не может купить защитника