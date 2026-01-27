Футбольные деятели из Ирана подписали открытое письмо к главе ФИФА

Футбольные деятели из Ирана обратились в ФИФА с просьбой отреагировать на агрессию в отношении протестующих.

Открытое письмо, адресованное Джанни Инфантино, подписали 20 человек, в том числе Али Карими, Бахтиар Рахмани и еще двое бывших игроков сборной, а также тренер, судья и спортивные журналисты.

В письме говорится, что иранские власти «встретили общенациональное, народное и гражданское движение систематическими репрессиями, массовыми убийствами и действиями, которые представляют собой явные примеры военных преступлений и преступлений против человечности».

Авторы письма ссылаются на отчеты, согласно которым число погибших в ходе протестов превышает 18 000 человек – среди них «значительное число членов футбольного сообщества».

В письме также выражается обеспокоенность судьбой 19-летнего игрока «Сепахана» Амирхассоейна Гадерзаде – его семье сообщили, что футболисту грозит казнь из-за участия в акциях протеста.

Подписавшие письмо заявляют, что отключение интернета и мобильной связи затруднило проверку информации о смертях и арестах. Утверждается, что несколько представителей футбольного сообщества были арестованы при въезде в Иран, у них изъяли паспорта.