Выяснилось, от чего зависит трансфер защитника из «Ливерпуля» в «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» за 5 млн фунтов согласовали трансфер Робертсона, но «красным» нужна замена. «Рома» не отпускает Цимикаса из аренды, потому что сама не может купить защитника
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер левого защитника Эндрю Робертсона, но «красным» нужно найти ему замену.
По данным Бена Джейкобса, клубы договорились о переходе 31-летнего шотландца за 5 миллионов фунтов, включая бонусы. Однако «Ливерпуль» одобрит продажу игрока только в том случае, если найдет ему замену.
«Ливерпуль» хотел вернуть Константиноса Цимикаса из «Ромы», однако в арендном соглашении между сторонами нет пункта о досрочном отъезде грека из Италии. Римляне согласны отпустить его, если сами найдут замену. Клуб предложил «Вулверхэмптону» 7 млн фунтов за норвежца Давида Меллера Вольфа, получил отказ и продолжает рассматривать другие варианты.
И «Ливерпуль», и Робертсон спокойно отнеслись к ситуации. Если «Рома» найдет левого защитника, переход Эндрю в «Тоттенхэм» может состояться. В противном случае игрок останется в своей команде.
