«Зенит» объявил о продлении контракта с бразильским игроком

Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении контракта с бразильским вингером команды Педро. Новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до до конца сезона-2029/2030.

«Сине-бело-голубые объявляют о продлении контракта с Педро. Новое соглашение с нападающим действует до конца сезона-2029/2030. Сине-бело-голубые поздравляют Педро с новым соглашением, желают не останавливаться на достигнутом, продолжать прогрессировать и побеждать, вызывая искреннюю радость у многочисленной аудитории болельщиков!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

Педро выступает за сине-бело-голубых с февраля 2024 года. В этом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.