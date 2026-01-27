Погребняк: без понятия, кто такой Карседо

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Томи» и «Фулхэма» Павел Погребняк высказался о новом тренере «Спартака» Хуане Карлосе Карседо.

© Чемпионат.com

«Я вообще без понятия, кто такой Карседо, кого он тренировал. Тренерская спартаковская чехарда для меня загадка. Это не ко мне. Не забывайте, кто там спортивный директор — это тоже играет свою роль. «Спартаку» надо пожелать хорошей концовки чемпионата. За первое место будут бороться «Зенит» и «Краснодар», а остальное уже не важно», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского «Спартака» в начале января 2026 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.