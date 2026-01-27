Знаменитые футбольные клубы отметили День памяти жертв Холокоста

«Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Тоттенхэм» опубликовали сообщения про День памяти жертв Холокоста.

Международный день памяти жертв Холокоста – международный день ООН, который отмечается 27 января, в день освобождения советскими солдатами нацистского концентрационного лагеря «Освенцим». Памятный день был установлен в 2005 году.

«Сегодня «Манчестер Юнайтед» отмечает День памяти жертв Холокоста. Вместе с Еврейским клубом болельщиков «Юнайтед» мы обязуемся слушать, учиться и продолжать дело миллионов невинных жизней, отнятых в результате преследований🕯️💜», – говорится в сообщении «МЮ».

«Для нас большая честью – провести ежегодное мероприятие в Харингее (боро Лондона, где базируется клуб – Спортс’‘), посвященное Дню памяти жертв Холокоста, объединив религиозных лидеров и студентов всего нашего сообщества для обсуждения темы этого года «Соединяя поколения», – сказано в посте «Тоттенхэма».