Знаменитые футбольные клубы отметили День памяти жертв Холокоста

«МЮ», «Милан» и «Тоттенхэм» отметили День памяти жертв Холокоста: «Обязуемся учиться и продолжать дело миллионов невинных жизней, отнятых в результате преследований🕯️💜»
«Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Тоттенхэм» опубликовали сообщения про День памяти жертв Холокоста.
Международный день памяти жертв Холокоста – международный день ООН, который отмечается 27 января, в день освобождения советскими солдатами нацистского концентрационного лагеря «Освенцим». Памятный день был установлен в 2005 году.
«Сегодня «Манчестер Юнайтед» отмечает День памяти жертв Холокоста. Вместе с Еврейским клубом болельщиков «Юнайтед» мы обязуемся слушать, учиться и продолжать дело миллионов невинных жизней, отнятых в результате преследований🕯️💜», – говорится в сообщении «МЮ».
«Для нас большая честью – провести ежегодное мероприятие в Харингее (боро Лондона, где базируется клуб – Спортс’‘), посвященное Дню памяти жертв Холокоста, объединив религиозных лидеров и студентов всего нашего сообщества для обсуждения темы этого года «Соединяя поколения», – сказано в посте «Тоттенхэма».
«В День памяти жертв Холокоста фонд «Милана» совместно с женской молодежной командой и фондом GARIWO (акроним от The Garden of the Righteous in Warsaw – Сад Праведников в Варшаве; место, посвященное тем, кто в XX и XXI веках перед лицом тоталитаризма и геноцида проявил мужество в защите человеческого достоинства – Спортс’‘) почтили память праведников в спорте. Мы выпустили памятную наклейку в честь бывшего игрока «Милана» Фердинандо Валлетти (был узником концентрационного лагеря Маутхаузен – Спортс’‘), которая сейчас выставлена в музее «Милана», – сказано в посте «Милана».
«МЮ», «Милан» и «Тоттенхэм» отметили День памяти жертв Холокоста: «Обязуемся учиться и продолжать дело миллионов невинных жизней, отнятых в результате преследований🕯️💜»
Йович об общении с Джоковичем на Australian Open: «Мне кажется, у нас завязалась небольшая дружба»
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» за 5 млн фунтов согласовали трансфер Робертсона, но «красным» нужна замена. «Рома» не отпускает Цимикаса из аренды, потому что сама не может купить защитника
«МЮ», «Милан» и «Тоттенхэм» отметили День памяти жертв Холокоста: «Обязуемся учиться и продолжать дело миллионов невинных жизней, отнятых в результате преследований🕯️💜»
Йович об общении с Джоковичем на Australian Open: «Мне кажется, у нас завязалась небольшая дружба»
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» за 5 млн фунтов согласовали трансфер Робертсона, но «красным» нужна замена. «Рома» не отпускает Цимикаса из аренды, потому что сама не может купить защитника