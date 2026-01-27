Футболист «Локомотива» рассказал о работе с Галактионовым

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев рассказал «Матч ТВ», что ему нравится работать под руководством главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

Футболист московского «Спартака» Пруцев выступает за «Локомотив» на правах аренды. Хавбек провел 17 матчей за «красно‑зеленых», забил мяч и отдал три голевые передачи.

— Аренда в «Локомотив» — пока лучшее, что случалось в карьере?

— Так, наверное, говорить слишком громко. Но она точно стала глотком свежего воздуха после года, который был в «Спартаке». Перезагрузился, слава богу, и отлично себя чувствую во всех смыслах. Хорошо идем в турнирной таблице, доволен индивидуальными действиями. Дай бог, чтобы дальше так продолжалось.

— С какими мыслями переходили? Ведь было немало критики, в том числе от болельщиков «Локомотива».

— Большую роль сыграло то, что знаю многих ребят, с которыми пересекались в сборной. А с Владиславом Сарвели и Сергеем Пиняевым играли еще в «Чертаново». И самое главное — тренерский штаб. Под руководством Михаила Михайловича я работал в молодежной сборной, а спортивный директор Дмитрий Николаевич (Ульянов) знает меня с 15 лет, с краснодарских времен, когда был в юношеских сборных. Это сильно подкупает, когда штаб осведомлен о тебе как футболисте и человеке, знает, на что я способен. Хорошо, что все срослось, а в «Спартаке» пошли мне навстречу.

— В чем секрет вашего преображения в «Локомотиве»? Можно сказать, что нашли своего тренера?

— Естественно, Галактионов и его помощники — очень квалифицированные тренеры. Всю неделю от матча к матчу готовим определенную тактику, они досконально объяснят, что я должен делать на поле — и при отборе, и при владении. Но куда важнее, когда футболист чувствует доверие главного тренера. Появляется уверенность в собственных силах. Вот это в совокупности и дает тот результат, который у меня был в первой части сезона. И это не только у меня — это в целом так в футболе работает. Мне с Галактионовым очень комфортно работать, — сказал Пруцев «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.