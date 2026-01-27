Матч «Сочи» на сборах в Турции отменен

Товарищеский матч «Сочи» против клуба «Слога Добой» из Боснии и Герцеговины на сборах в Турции отменен из‑за погодных условий, сообщает пресс‑служба команды РПЛ.

© ФК «Сочи»

Встреча должна была пройти во вторник, 27 января.

— Погода внесла свои коррективы, контрольный матч с «Слогой Добой», запланированный на сегодня, отменен. О новой дате игры сообщим дополнительно, — говорится в заявлении.

У команды Игоря Осинькина всего в рамках сборов запланировано восемь матчей. Сочинский клуб также должен сыграть с македонской «Стругой» (30 января), воронежским «Факелом» (5 февраля), узбекским «Сурханом» (9 февраля), московской «Родиной» (15 февраля, 2 матча), киргизским «Барсом» и казахским «Актобе» (21 февраля).

«Сочи» с девятью очками занимает 16‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ.

