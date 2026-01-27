Выяснилось, расстанется ли «Локомотив» с защитником

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Локомотива» Егор Погостнова, заявил, что клуб не станет расставаться с игроком в это трансферное окно.

© ФК «Локомотив»

«Мы общались по этому поводу с руководством «Локомотива», они точно не планируют сейчас зимой рассматривать какие-либо предложения по Егору. Он будет готовиться с командой на сборах», – сказал Кузьмичев.

Погостнов – воспитанник «Локомотива», дебютировал за основную команду в РПЛ в сезоне-2022/23. Сейчас оценивается на Transfermarkt в 1,8 млн евро. В текущем розыгрыше чемпионата на его счету пять матчей.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ рассматривают возможность арендовать Погостнова до конца сезона.

Погостнов вызывался в сборную России в 2023 году. Его контракт истечет летом 2029-го.