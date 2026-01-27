Экс-глава ФИФА призвал бойкотировать ЧМ-2026

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер на своей странице в социальных сетях призвал болельщиков отказаться от поездки на чемпионат мира — 2026 в США.

«Болельщикам я даю только один совет: держитесь подальше от США! Думаю, Марк Пит прав, ставя под сомнение этот чемпионат мира», — написал Блаттер.

В СМИ уже появились сообщения, согласно котором в Европе начали вопрос обсуждения бойкота чемпионата мира — 2026.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.