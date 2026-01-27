Романцев высказался о тренерских карьерах ветеранов «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о тренерских карьерах ветеранов красно-белых — Сергее Юране, Егоре Титове, Андрее Тихонов, Дмитрии Аленичеве и Дмитрии Парфёнове. Романцев считает, что упомянутым специалистам нужно дать время и шанс проявить себя на высоком уровне.

