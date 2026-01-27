Баринову предрекли роль лидера в ЦСКА

Известный российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что ушедший из московского «Локомотива» Дмитрий Баринов может стать лидером столичного ЦСКА. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Радует тот факт, что Баринов теперь будет выступать за ЦСКА, он добавит команде характер. По-хорошему злые футболисты должны быть в каждом серьезном клубе, раньше в ЦСКА с ними был дефицит. Дмитрий закроет центр поля и может стать одним из лидеров раздевалки», – сказал Непомнящий.

13 января ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправился вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).