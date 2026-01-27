"Балтика" объявила об уходе нападающего

Калининградская "Балтика" объявила об уходе Абу-Саида Эльдарушева.

© ФК "Балтика"

"Между футбольными клубами "Балтика" и "Ротор" достигнута договорённость о переходе нападающего Абу-Саида Эльдарушева в аренду до конца нынешнего сезона!" - сообщает пресс-служба калининградцев.

В текущем сезоне Абу-Саид Эльдарушев на правах аренды выступал за белорусский клуб "МЛ-Витебск". На счету форварда 26 матчей в составе калининградской "Балтики", три забитых мяча и четыре голевые передачи.

По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками в своем активе.