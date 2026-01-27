Экс-сотрудник «Спартака» и «Локомотива» стал спортивным директором «Аустрии»

Томас Цорн стал спортивным директором «Аустрии».

Австрийский клуб объявил о назначении 39-летнего специалиста. Решение было принято единогласно на внеочередном заседании наблюдательного совета.

«Аустрия» – чрезвычайно привлекательный вызов. Клуб может похвастаться выдающейся академией и программой развития молодежи, богатыми традициями и преданными болельщиками. Стратегия клуба, включающая такие ключевые элементы, как правильный баланс состава, строгая трансферная политика и продвижение молодых игроков в сочетании, обеспечивает прочную основу для устойчивого развития «Аустрии». Главное, чтобы все решения принимались в соответствии с четко выраженной спортивной идентичностью и чтобы мы оставались неизменно верны нашему общему видению. В качестве первого шага я с нетерпением жду возможности познакомиться со всеми сферами деятельности клуба, от спортивного блока и тренерского штаба до игроков и всех сотрудников, чтобы получить всестороннее представление», – сказал Цорн.

Цорн занимал пост генерального директора «Спартака» с 2019 по 2020 год. С июля 2021-го по октябрь 2022-го он работал спортивным директором «Локомотива».