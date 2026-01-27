Экс-футболист «Ростова» оценил работу Карпина в клубе

Бывший защитник «Ростова» Сергей Бендзь рассказал об тренерской работе Валерия Карпина в клубе.

«Карпин в «Ростове» - это не только про тактику и очки. Это про рост игроков, закалку характера, ментальность. Если мерить не трофеями, а тем, сколько игроков выросли, стали сильнее и пошли дальше, то этот проект – один из самых значимых в его карьере» - рассказал Бендзь.

Валерий Карпин был главным тренером «Ростова» с декабря 2017 по июль 2021 и с марта 2022 по февраль 2025 года. В первом сезоне под руководством Карпина команда сумела сохранить прописку в РПЛ. Лучшим результатом «Ростова» во время тренерской работы Карпина стало четвёртое место по итогам сезона 2021/22 годов. В июле 2021 года Карпин покинул «Ростов» ради работы в сборной России. В марте 2022 он вернулся в клуб и стал совмещать работу в сборной и в «Ростове».

В феврале 2025 года Карпин окончательно покинул ростовскую команду ради работы в сборной. Под руководством Карпина «Ростов» по итогам каждого сезона занимал место в десятке сильнейших чемпионата России. После Карпина новым тренером стал испанец Джонатан Альба, который работал в аналитической группе штаба Карпина.