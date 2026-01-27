«Астон Вилла» арендует полузащитника у «Ювентуса»

«Астон Вилла» арендует Дугласа Луиса у «Ювентуса» с правом выкупа. Хавбеком интересовался «Челси»
«Астон Вилла» подпишет Дугласа Луиса.
Клуб из Бирмингема устно согласовал с «Ювентусом» аренду 27-летнего полузащитника с правом выкупа, сообщает Фабрицио Романо. Первую часть сезона бразилец провел в «Ноттингем Форест» – он досрочно покинет состав «лесников».
Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляет «Челси».
Дуглас Луис уже выступал за «Астон Виллу» с 2019 по 2024 год, после чего перешел в «Ювентус» за 50 миллионов евро. Статистику хавбека можно найти здесь.
