«Астон Вилла» арендует полузащитника у «Ювентуса»

«Астон Вилла» подпишет Дугласа Луиса.

Клуб из Бирмингема устно согласовал с «Ювентусом» аренду 27-летнего полузащитника с правом выкупа, сообщает Фабрицио Романо. Первую часть сезона бразилец провел в «Ноттингем Форест» – он досрочно покинет состав «лесников».

Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляет «Челси».

Дуглас Луис уже выступал за «Астон Виллу» с 2019 по 2024 год, после чего перешел в «Ювентус» за 50 миллионов евро. Статистику хавбека можно найти здесь.